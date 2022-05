Container als Interims-Kita

In Ladenburg mangelt es an Betreuungsplätzen für Kinder (diese Redaktion berichtete mehrfach). Bis die seit einer Woche in Bau befindliche Kita im neuen Wohngebiet Nordstadt-Kurzgewann voraussichtlich spätestens im Frühjahr 2024 eröffnet wird, sollen Container im bestehenden Nachbarquartier Weihergärten möglichst bald als vorläufige Teillösung dienen.

Deshalb schlägt die Stadtverwaltung dem Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderats in der kommenden öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 4. Mai, um 18 Uhr vor, neun mobile Raumeinheiten gebraucht anzuschaffen. Diese sollen auf dem städtischen Grundstück Im Brenngässel Platz bieten für eine Gruppe von Kindern unter drei Jahren und eine für über Dreijährige. Grundlage sei das Angebot der örtlichen Firma Heiko Schmidt in Höhe von 52 479 Euro. Die Mittel dafür seien überplanmäßig bereitzustellen. Allerdings müssten das Aufstellen und der Ausbau der Container noch hinzugerechnet werden. Man ermittele die Kosten derzeit, gehe aber davon aus, das sie sich in der Größenordnung von 90 000 Euro bewegen.

Durch die Möglichkeit, die Container „günstig gebraucht“ zu erwerben, müsse nicht auf ein Mietmodell zurückgegriffen werden. Für das vergleichbare, bestehende Kita-Provisorium desselben Trägervereins Postillion An der Hockenwiese im Stadtteil West sei eine jährliche Miete in Höhe von rund 47 500 Euro zu entrichten. Doch in den vergangenen Wochen seien die Mietpreise für solche Anlagen „sehr stark gestiegen“. pj

