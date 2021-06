Chöre singen wieder live

Zu Hause üben, jeder für sich – das war während der langen Corona-Pause kein Problem für die Frauen und Männer im Ladenburger Gesangverein Liederkranz. Aber: „Wirklich singen im Chor, das geht nur gemeinsam“, sagt der Vorsitzende Jörg Boguslawski. Er ist davon überzeugt: Wirklich gut, nämlich mehrstimmig und wohlklingend, werde es erst, wenn alle sich an einem Ort treffen und gemeinsam Lieder anstimmen könnten. Kürzlich war es wieder soweit: Zum Auftakt fand eine gemeinsame Probe von FrauenTerz und Männerchor in der Halle des Kaninchen- und Geflügelzucht-Vereins Ladenburg statt.

Zwar erschien der Ort allen etwas ungewohnt, doch ließen sich dort die aktuellen Hygienevorschriften im Gegensatz zum angestammten Kaiserkeller problemlos umsetzen. „Wir sind den Kleintierzüchtern wirklich sehr dankbar für diese Ausweichmöglichkeit“, sagt Boguslawski. Angesichts der weiter sinkendenden Infektionszahlen und der stetig zunehmenden Zahl an Geimpften, sei die Hoffnung groß, nach den Sommerferien wieder im eigenen Vereinsheim proben zu können. Die monatelang notwendigen digitalen Treffen und Chorproben seien „manchmal schön und manchmal zäh“ verlaufen. „Doch das „Chorgefühl gibt’s nur analog“, so das Fazit des Liederkranz-Vorsitzenden. Dennoch räumt er gerne ein: Schon in der ersten Probe habe sich gezeigt, dass das sich das digitale Proben gelohnt habe. Das sei Chorleiterin Sabine Dietenberger zu verdanken, die unermüdlich Stimmübungen gemacht sowie kleine Kanons und sogar neue Lieder einstudiert habe, damit die Chöre nicht zu sehr aus der Übung kommen.

Das hat den Neustart so erleichtert, dass noch vor den Sommerferien der erste Auftritt geplant ist: Unter dem Motto „Und die Chöre singen noch!“ lädt der Liederkranz am Sonntag, 25. Juli, ab 18.30 Uhr auf den Bischofshof ein. Zu diesem Termin gelten die dann aktuellen Corona-Bestimmungen. Jedenfalls präsentieren die Ensembles FrauenTerz, Männerchor und Kinderchor ihr aktuelles Repertoire. Denn nur eins ist für die Liederkranz-Aktiven noch schöner als gemeinsam im Chor Lieder zu singen: Wenn auch Publikum dabei ist. pj