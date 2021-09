Ladenburg. CDU-Bundestagskandidat Alexander Föhr wird das Hebewerk in Ladenburg nicht besuchen. Der für Freitag, 10. September, geplante Termin müsse aus „organisatorischen Gründen“ entfallen, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Der am Freitag, 10. September, von 11 bis 13.30 Uhr geplante Infostand am Ladenburger Marktplatz findet hingegen statt. Föhr wird ab 12 Uhr vor Ort sein.

