CDU-Empfang im Museum

Zum traditionellen Neujahrsempfang lädt der CDU-Stadtverband Ladenburg am Sonntag, 29. Januar, um 11 Uhr Mitglieder und Freunde ins Automuseum Dr. Carl Benz an der Ilvesheimer Straße ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Gastredner erwartet der örtliche CDU-Vorsitzende Tillmann Jahn den Bundestagsabgeordneten Moritz Oppelt aus Neckargemünd, der seit 2021 den CDU-Bezirk Nordbaden leitet.

Bei der Bundestagswahl im selben Jahr gewann der 1989 in Heidelberg geborene Jurist das Direktmandat im Wahlkreis Rhein-Neckar. Zuvor war Oppelt drei Jahre lang als Sachgebietsleiter in der Steuerfahndung bei der Finanzverwaltung des Landes Baden-Württemberg tätig. Er hatte an der Universität Mannheim studiert und sein Referendariat am Landgericht Mannheim vor sechs Jahren mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen. pj

Mehr zum Thema Bundestag Wahlrechtsreform sorgt für Wirbel Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundestag Reform des Wahlrechts: Diese Mannheimer Abgeordneten wären raus Mehr erfahren Stadtpolitik CDU-Politiker Christian Specht tritt bei OB-Wahl in Mannheim an Mehr erfahren

Info: Weitere Informationen unter cdu-ladenburg.de