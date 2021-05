Café und Secondhand

„Unser Angebot soll glücklich machen.“ Das wünschen sich Jasmin Fakhani und Andrea Kersebohm. Die beiden Frauen, die mit ihren Familien in Ladenburg wohnen, haben sich in der Hauptstraße 55 einen gemeinsamen Traum erfüllt: Im neueröffneten Café „Kleiderklatsch“ gibt’s nicht nur Kaffee und hausgemachte, internationale Köstlichkeiten in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre, sondern auch liebevoll ausgewählte Secondhand-Kleidung für Kinder und Erwachsene.

AdUnit urban-intext1

Stöbern und mit gutem Gewissen genießen: Das gehört zum umwelt- und familienfreundlichen Konzept der Gründerinnen, die zum Beispiel auch beim Kaffee zum Mitnehmen mit Mehrwegbechern des bundesweiten Recup-Pfandsystems auf Nachhaltigkeit setzen. So arbeiten sie mit örtlichen Geschäften zusammen wie Lalü-Wohnaccessoires, Die Olive und Maggis unverpackt. In die Siebträger-Kaffeemaschine kommt eine spezielle „Kleiderklatsch“-Mischung aus der Dossenheimer Rösterei Simon & Bearns. Gäste sollen das Gefühl haben, zu Freunden zu kommen.

Auch draußen gibt es etwas

Neu am Start: Jasmin Fakhani (l.) und Andrea Kersebohm. © Peter Jaschke

Fakhani und Kersebohm verfolgen die sinkende Corona-Inzidenz und brennen darauf, „Kleiderklatsch“ mitsamt Außenbewirtung voll umfänglich zur Entfaltung zu bringen. Und zwar dienstags bis freitags ab 9, samstags ab 10 sowie sonn- und feiertags ab 12 bis jeweils 16 Uhr. Mail: info@kleiderklatsch.de, Telefon: 0163/5 19 50 11. Auch eine Instagram-Seite gibt es. pj