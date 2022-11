Bunter Tupfer und Nahrung für Insekten

Ladenburg. Inzwischen hat sich das Laub an Bäumen und Sträuchern in ein leuchtendes Farbenmeer verwandelt. Jetzt wo der Herbst sich von seiner schönsten Seite zeigt, bereitet der Rhein-Neckar-Kreis seine Grünflächen auf ein weiteres Farbenspiel für das Frühjahr vor. Damit ab März heimische Tulpen, Narzissen und Traubenhyazinthen die ersten Triebe durch die frische Erde stecken, werden bis Jahresende rund 7000 Blumenzwiebeln an Standorten im Landkreis gesetzt. Geplant wurden die Maßnahmen von der Biodiversitätsmanagerin des Rhein-Neckar-Kreises, Hannah Schuler.

Im Rahmen unterschiedlicher Projekte zur Förderung der Artenvielfalt werden an sechs kreiseigenen Liegenschaften Blumenzwiebeln gepflanzt. Ende Oktober hat eine vom Kreis beauftragte Firma für Garten- und Landschaftsbau den Anfang gemacht und 2600 Blumenzwiebeln an Verwaltungsgebäuden in Ladenburg und Neckargemünd sowie an der Louise-Otto-Peters Schule in Hockenheim gepflanzt.

Auch in Ladenburg wurden Blumen-zwiebeln gesetzt. © Rhein-Neckar-Kreis

Die Blumenzwiebel-Arten bringen neben der optischen Aufwertung einen Mehrwert für die Artenvielfalt mit sich. Nützlinge wie Wildbienen und Schmetterlinge sollen ab dem Frühjahr ein besseres Nahrungsangebot bereitgestellt bekommen. Die sogenannten Geophyten zählen zu den ersten blühenden Pflanzen in Frühjahr. Sie sind daher nicht nur für den Menschen die ersten farbenfrohen Boten des Frühlings, sondern stellen auch für die ersten Insekten eine wichtige Nahrungsquelle dar.

„Das Pflanzen von Blumenzwiebeln ist eine einfach umzusetzende Maßnahme, die Jeder und Jede der einen Garten oder Balkon hat, zur aktuellen Jahreszeit umsetzen kann. Sind die Pflanzen dann im kommenden Frühjahr ausgetrieben und später verblüht, unbedingt mit dem Rückschnitt warten. So können die Blätter durch Photosynthese neue Energie für die Blüten im darauffolgenden Jahr sammeln. So erreichen Sie Jahr für Jahr eine prachtvolle Blüte“, empfiehlt Schuler. red