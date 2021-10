Bunter Mix beim Herbstkonzert

Endlich konnten die Schüler und Lehrer der Musikschule Ladenburg wieder zeigen, was sie können – nach zweijähriger Zwangspause fand das Herbstkonzert im Domhofsaal statt, der dank 2G-Konzept gut gefüllt war. Auf einen Pausenausschank müsse man zwar verzichten, so Helmut Baumer, der Leiter der Musikschule. Doch sowohl Schüler als auch Lehrer seien sehr erfreut, endlich wieder in Präsenz proben und vor Publikum auftreten zu können. Auch die stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises der Musikschule, Isabel Sohn-Frank, zeigte sich froh über die Rückkehr zur Präsenz und hofft, die Musikschule und ihre Schüler weiter finanziell unterstützen zu können.

Der Abend bot einen runden Einblick in das Angebot der Musikschule, in dem verschiedenste Instrumente, Musikstile und Erfahrungsgrade vertreten sind. Baumers Klarinetten-Klasse präsentierte unter anderem mit „Go down Moses“ traditionelle Spirituals, während die Querflöten unter der Leitung von Lily Nagaosa-Bleeck mit zwei Stücken aus den Opern von Carl Maria von Weber eher klassische Stücke spielten. Auch Markus Seegers Trompeten demonstrierten mit Händels bekannter „Ouvertüre zur Feuerwerksmusik“ und dem bekannten „Boogie Woogie Bugle Boy“ die Vielseitigkeit des Instruments. Jeannette Friedrichs Gesangsklasse überzeugte mit ihrer harmonischen Mehrstimmigkeit in Totos Hit „Africa“. Sabine Kilians Klasse bewies außerdem, dass Blockflöten mehr als nur ein Anfängerinstrument sein können. So kamen neben den bekannten Sopranblockflöten auch Alt- und Tenorblockflöten zum Einsatz, zwischen denen mitten im Stück gewechselt wurde.

Rhythmus als Gemeinschaftswerk

Ordentlich laut wurde es mit Christian Dobirrs Schülern: Während Malte Glombitza sein Talent am Schlagzeug mit einem beeindruckenden Solo zu Schau stellte, zeigte ein Trio aus jungen Nachwuchstrommlern, dass Rhythmus ein Gemeinschaftswerk ist. Lukas Heupel schlug mit dem Altsaxophon fröhliche Töne an.

Ruhe kehrte mit Juli Döhring unter der Leitung von Alex Weis ein, die das Publikum mit ihrer Gitarre und einem Allegro von Mauro Giuliano nach Italien entführte. Auch Sema Kazanc aus der Klasse von Covadonga Alonso zeigte ihre Fortschritte mit der Bratsche mit einem Stück von Oskar Riedling. Das Duo Hammermann, bestehend aus Lisa Hammermann (Violine) und Markus Hammermann (Klavier), unter der Leitung von Constanze Schubert-Heide verzauberte das Publikum mit ihrer Interpretation der „Thais-Mediation“ von Jules Massenet. Der Auftritt der Cello-Klasse von Frederik Durczok musste krankheitsbedingt leider ausfallen.

Die Veranstaltung rahmten Andreas Benends Pianisten ein. Luca Bastian präsentierte zu Beginn des Konzerts eine dramatische und melancholische Nocturne aus eigener Feder. In seiner Freizeit habe er bereits mehrere Stücke geschrieben, so Bastian. Ein fulminantes Finale bot Fridolin Bosse, der sein Talent an einer dramatischen, anspruchsvollen Etüde von Alexander Skrjabin unter Beweis stellte.

Baumer bedankte sich abschließend beim Publikum, den Musikern und dem Kollegium für das gelungene Konzert und verwies auf die Spendenbox am Ausgang. Das eingenommene Geld käme dem Freundeskreis und damit der Musikschule und ihren Schülern zugute.