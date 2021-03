Die „Ladenburger Wege zur Artenvielfalt“ bleiben keine Eintagsfliege: Nach mehreren erfolgreichen Veranstaltungen im vergangenen Jahr gibt der aus örtlichen Naturschützern und Landwirten bestehende Arbeitskreis „Blühstreifen“ wieder Gas. Wie gut Aktionen wie etwa die Aussaat von „Frühblühern“ auf öffentlichen Freiflächen angekommen sind, beweist die Spendensumme von 1200 Euro. Das Geld hilft dabei, die Ackerlandschaft erneut mit insekten- und kleintierartenfreundlichen Tupfern zu versehen.

„Die ersten 250 Meter sät jeder beteiligte Landwirt fer umme, um zu zeigen, dass unsere Branche etwas für Natur und Umwelt tun will“, kündigte Steffen Linnenbach an. Der Vorsitzende des Bauernverbandes erläuterte, dass es für den Verzicht auf Anbau und Erträge zugunsten weiterer Blühstreifen eine Entschädigung gebe. „Das ist so besprochen, und wir hoffen, dass die Zusammenarbeit so vertrauensvoll weitergeht“, sagte der AK-Aktive Hans-Hermann Wahl. Wie groß der wirtschaftliche Nutzen von Insekten sei, betonte Stadtrat Alexander Spangenberg: „Allein deren Bestäubungsarbeit beziffern Forscher der Universität Hohenheim mit 3,8 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland.“ Deshalb habe der Gemeinderat 50 000 Euro für Biotopvernetzung in den aktuellen Etatplan eingestellt. „Wir wollen, dass die Landwirtschaft eng in die Planung und Umsetzung der Maßnahmen einbezogen wird“, fügte Wahl hinzu. Angedacht sei bereits eine mehrjährige Blühbrache im Gewann Rosengarten. Spendenkonto „Wir für Ladenburg“: IBAN DE09 6729 0100 0070 6798 09