Bummeln bis 22 Uhr

Um den Einzelhandel in Ladenburg zu beleben, hatte Andrea Kersebohm („Kleiderklatsch“, Café und Second Hand) die Idee zu „Late Night Shopping“, einem kleinen abendlichen Extra-Bummelangebot in der Altstadt bis 22 Uhr am Freitag, 12. November. Sie und Mitinhaberin Jasmin Fakhani bieten in ihrem Geschäft bretonische Crepe-Rollen, Zwiebelkuchen, Sekt und Weinschorle an.

Dies stieß auf einer Sitzung des städtischen Stadtmarketings unter Leitung von Rathausmitarbeiterin Petra Liebig auf Resonanz: Barbara Weckbach („Lalü“ Design und Accessoires) schloss sich der Idee spontan an.

Inzwischen folgten auch Künstlerin Gudrun Schön-Stoll („Showroom“), Daniela Rode (Kinderladen „Elfenstall“), Anna Denk (Concept-Store „Olala“), Buchhandlung „Seitenweise“, Oetra Sohn (Keramikladen „Kunterbunt“) und „Ela’s Modeatelier“. Einige warten mit spezifischen Angeboten auf.

Angelehnt an die ehemalige „Nacht der Lichter“ sollen die Eingänge der Ladenlokale mit Kerzenlicht beleuchtet sein, berichtet die Initiatorin Andrea Kersebohm auf Anfrage. pj

