Mit der Ehrung von Blutspendern beginnt die öffentliche Sitzung des Ladenburger Gemeinderats am Mittwoch, 17. November, um 18 Uhr im Domhofsaal. Die Stadtverwaltung ruft Besucher aufgrund der Corona-bedingt begrenzten Zahl an Sitzplätzen dazu auf, sich telefonisch unter 06203/701 03 oder per Mail an nicole.hoffmann@ladenburg.de anzumelden. Die Teilnahme ist nur mit Nachweis (3G-Regel) möglich.

