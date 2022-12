Bühne frei für den Theaterspielplatz in Ladenburg

Ladenburg. Der „Theaterspielplatz“ am Ladenburger Kastellweg ist mit wärmendem Punsch und Gebäck eröffnet worden. Es ist ein weiteres Projekt der Werkstatt-Spielart ( Heidelberg) und des kommunalen Bauhofs. Anwohnerinnen und Anwohner hatten die 35 000 Euro werte Sanierung in der Südstadt angeregt. Rund 20 solcher Altplätze sollen gemäß Spielraumkonzept bis zum Jahr 2030 qualitätvoll umgestaltet werden. „Das ist Teil des Ziels, familienfreundliche Stadt zu sein“, sagt Bürgermeister Stefan Schmutz. Der nächste aufzuwertende Spielraum befinde sich am Suebenplatz (Schwedenweg). An der Bleiche sei die Calisthenics-Anlage bereits im Werden. pj

