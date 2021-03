Rechtzeitig vor Ostern haben Freiwillige und Kinder in der Ladenburger Altstadt wieder Brunnen geschmückt. Diese jüngere Tradition in der alten Römerstadt geht auf eine Initiative des früheren Arbeitskreises Stadtmarketing zurück. Altstadtrat Peter Hilger und seine Frau Ruth hatten sich damals bei Besuchen in der fränkischen Schweiz von dem dort verwurzelten Brauch inspirieren lassen und in ihrer Heimatstadt begeisterte Mitmacher gefunden.

„Wir haben die Osterbrunnenaktion gestartet, allerdings wegen der Baustelle in der Kirchenstraße in leicht reduzierter Form“, teilte Hilger mit. Was ihn und weitere Mitwirkende ärgerte: Kaum hatten Helga und Helmut Isenbart bereits am Freitag „ihren“ Brunnen an der Stadtbibliothek geschmückt, sei die Dekoration „zerstört“ worden, und das zweimal an einem Vormittag. Dies bestätigte das Ehepaar dieser Redaktion: „Traurig, traurig, traurig, dass manch einer so etwas unbedingt zerstören und Blumen mitsamt Erde in den Brunnen werfen muss.“

Alle Teilnehmer der diesjährigen Aktion: Gabi Krämer mit Nichte (Engelburg-Brunnen am Rathaus), Johanniter-Altenheim am Waldpark (Gockelsmarkt), Alexa Gugliara (Wasserschöpfer, Domhoftreppe), Ehepaar Isenbart (Stadtbibliothek), Landfrauen Inge Fetzer und Beate Blaeß (Lobdengau-Museum), Anne-Frank-Kindergarten (Evangelischer Pfarrgarten), St. Josef-Kindergarten (Fischmarktbrunnen), Ladenburger Familien um Ehepaar Hilger (Marktplatzbrunnen). pj