Bronzen und Malerei im Kreisarchiv

Das Kreisarchiv Ladenburg zeigt vom 31. März bis 1. Mai die Ausstellung „Poesie in Malerei und Bronzen“ der Künstlerin Gudrun Eberle-Vater. Eröffnet wird die Ausstellung am Donnerstag, 31. März, um 19 Uhr im Kreisarchiv in Ladenburg(Trajanstraße 66). Der Eintritt ist frei.

Gudrun Eberle-Vater stellt ab 31. März im Kreisarchiv aus. © Loïc Fély

Schon sehr lange setzt sich die seit 20 Jahren im südfranzösischen Vacqueyras lebende Gudrun Eberle-Vater mit dem literarischen Werk des französischen Schriftstellers Charles Baudelaire auseinander. Es ist vor allem seine Poesie, sein Hauptwerk „Die Blumen des Bösen“, die sich durch hohe Bildlichkeit auszeichnet. Die literarische Interpretation und die Betroffenheit, die von den Gedichten ausgeht, geben Gudrun Eberle-Vater die Impulse für die Umsetzung poetischer Bilder in gemalte Bilder. Die Grundstimmungen der „Blumen des Bösen“ sind (wie auch oft bei den französischen Romantikern) Desillusion, Pessimismus und Melancholie. Die Realität gilt als morbide, der Mensch befindet sich im Zwiespalt zwischen dem Ideal, den Mächten des Guten und den hellen Sphären, und dem Spleen, dem Bösen und Düsteren. Der Bezug zu unserer aktuellen Gegenwart scheint nichtweithergeholt: Unsere Gegenwart, die von Krisen beherrscht wird und unsere Versuche, diese Gegenwart zurückzulassen. Eine Reihe der Bilder der Ausstellung sind 2020 entstanden, als Gudrun Eberle-Vater versuchte, durch das Malen das triste Dasein zu überwinden.

Bis zum 1. Mai

Die Ausstellung ist vom 31. März bis 1. Mai im Kreisarchiv Ladenburg zu sehen. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, freitags von 9 bis 12 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Für Sonntag, 3. April, 15 Uhr, ist eine Führung mit der Künstlerin geplant. Zudem ist Gudrun Eberle-Vater auch am Sonntag, 1. Mai, von 14 bis 17 Uhr anwesend. Für die Eröffnung und Führung ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06221/5 22 13 25 erforderlich. red

Info: Weitere Infos unter www.kultur-im-kreis.net

