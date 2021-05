Breig löst Huber ab

Bei der Volksbank Kurpfalz in Ladenburg hat ein Stabwechsel stattgefunden: Heiko Huber übergab die Leitung der Volksbank-Filiale in der Bahnhofstraße 30 dieser Tage an René Breig. Dies teilt die Heidelberger Hauptstelle des Geldinstituts mit. Huber, der die Filialleitung mehrere Jahre inne hatte, wechselt in das Private Banking im Hause.

„Meinem Nachfolger wünsche ich einen guten Start in der Römerstadt, die mir sehr ans Herz gewachsen ist“, wird Huber zitiert. Er bedanke sich auch für das ihm von den Kunden entgegengebrachte Vertrauen. Nachfolger Breig habe vor seinem Wechsel nach Ladenburg die Filiale in St. Ilgen geleitet. Er verfüge neben einer fundierten Bankausbildung über viel Erfahrung in der Kundenberatung. „Für unsere Mitglieder und Kunden wird er deshalb ein kompetenter Ansprechpartner sein“, sagt Volksbank-Regionaldirektor Steffen Durrer. Breig freue sich auf die Kunden in Ladenburg, zu denen er „gerne einen persönlichen Kontakt pflegen werde“, heißt es in der Mitteilung der Volksbank Kurpfalz. pj