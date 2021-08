Bisher 500 Impfungen

Am Freitag, 20. August, bieten mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises von 15.30 Uhr bis 20 Uhr im Ladenburger Benzpark an der Benzgarage ein kostenloses Corona-Impfangebot. Wie die Stadt Ladenburg informiert, richtet sich das Angebot an alle Interessierten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verimpft wird je nach Wunsch der Impfstoff von Johnson & Johnson, bei dem nur eine Dosis für das Erreichen des vollen Impfschutzes erforderlich ist, oder Moderna. Voraussetzung ist das Vorzeigen eines Ausweisdokumentes (Personalausweis oder Reisepass). Empfohlen wird ebenfalls die Mitnahme der Versichertenkarte und des Impfpasses, sofern vorhanden.

Bürgermeister zufrieden

Die Stadt Ladenburg hat in Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis bisher vier Impfaktionen angeboten, bei denen laut Rathaus über 500 Impfungen durchgeführt wurden. Es gab eine Aktion für ältere Bürger, eine für Geflüchtete und ehrenamtlich Tätige sowie zwei mobile Aktionen im Benzpark und am Freibad.

Bürgermeister Stefan Schmutz freut sich über die bisherige Resonanz, demzufolge über die lokalen Impfaktionen alleine fünf Prozent der impfberechtigen Bevölkerung (ab 12 Jahren) erreicht wurden: „Wer sich impfen lässt, hilft mit, dass wir gut durch diesen Herbst und Winter kommen“, wird er in der Mitteilung zitiert: „Die Einschränkungen, die uns hart getroffen haben, sollten sich nicht wiederholen.“ Eine Impfung gegen Corona sei der beste Weg, möglichst schnell zur Normalität zurückzukehren. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2