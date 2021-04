Nachdem die für das vergangene Jahr angesetzte zweite Auflage „Radiale – Kunst im Kreis“ Corona-bedingt verschoben werden musste, freuen sich die 14 Künstler nun auf die neu geplanten Ausstellungen.

Wobei wiederum wegen der Pandemie noch nicht klar ist, in welcher Form die Kunstwerke bewundert werden. „Wir starten virtuell und sofern Corona uns lässt, treffen wir uns danach ganz real vor Ort in den Ausstellungen. Dass wir den Start nicht verschoben haben, soll auch ein bewusstes Zeichen für die Kulturszene der Region sein“, erklärt Gisela Härtel-Hoffmann. Im Amt für Schulen, Kultur und Sport des Rhein-Neckar-Kreises ist sie unter anderem für die Radiale-Ausstellung zuständig.

Ein Kunstwerk von Elisabeth Kamps im Ladenburger Kreisarchiv. © Landratsamt

Los geht es am Sonntag, 25. April, mit einer virtuellen Doppel-Vernissage für die Ausstellungsorte in Ladenburg und Walldorf, die als „Premiere“ auf der Plattform YouTube ab 11 Uhr angesehen werden können.

Im Kreisarchiv in Ladenburg (Trajanstraße 66) ist dann ein künstlerisches Quartett zu sehen: Natascha Brändli drängt von der Fläche in den Raum und tritt im Hauptraum des Kreisarchivs mit den Fotografien von Susanne Neiss und den Installationen aus unterschiedlichen Materialien von Elisabeth Kamps in einen Dialog. Susanne Egle zeigt ihre Sammlungen in Vitrinen.

In der Alten Apotheke in Walldorf (Hauptstraße 47) experimentiert Elsa Becke mit digitaler Fotografie und zeigt Abstraktion in Schwarz-Weiß. Gisela Desuki verfremdet in Videoinstallationen Porträts weiblicher Personen. Mit reduzierten bildnerischen Mitteln entwickelt Doris Erbacher filigrane, in Aquarellfarben gezeichnete Konstellationen aus Linien und Punkten. Die neurenovierten Räume der ehemaligen Synagoge (Albert-Fritz-Straße 7 in Walldorf) nutzt Künstlerin Fritzi Haußmann. Ihre raumgreifende Installation verarbeitet verschiedene Medien und Materialien, die auch die historische Bedeutung der Räume aufgreifen.

Die Öffnungszeiten der Ausstellungen – sofern es die Coronabeschränkungen zulassen – sind in Ladenburg und Walldorf jeweils donnerstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Die Radiale findet bis 13. Juni statt. Die beiden weiteren Ausstellungsorte, auf dem Dilsberg und in Sinsheim, folgen in einer zweiten virtuellen Doppel-Vernissage am Sonntag, 9. Mai.

