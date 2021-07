Betrüger unterwegs

Am Dienstag und am Mittwoch haben in Ladenburg und Edingen-Neckarhausen Fremde Zutritt in zwei Wohnungen erreicht – und das jeweils mit fadenscheinigen Gründen. Dies berichtet die Polizei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Edingen-Neckarhausen sprach ein Mann am Dienstagvormittag eine Seniorin an und fragte diese nach alten Schallplatten, die nicht benötigt werden. Als die Dame den Mann in ihre Wohnung ließ, fragte dieser sogleich nach Wertsachen wie Schmuck und Gold. Glücklicherweise zeigte die Bewohnerin nur Modeschmuck vor, wobei der Unbekannte offenbar das Interesse verlor und die Wohnung verließ – angeblich um die Schallplatten am nächsten Tag abzuholen.

Falscher Stromableser

In Ladenburg kam es am Mittwoch zu einem ähnlichen Fall: Ein Mann klingelte an einer Haustür in der Hauptstraße, gab sich als Stromableser aus und verlangte Zutritt in die Wohnung. Als der Mann nach Wertsachen fragte, verwies der Bewohner diesen des Hauses.

In beiden Fällen entstand kein Vermögensschaden, die Polizei warnt jedoch vor Betrügern. Anwohner sollen sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau anschauen, die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel öffnen und keine Fremden in die Wohnung lassen. Gegen zudringliche Besucher solle man sich energisch wehren, so die Polizei, man soll sie laut ansprechen oder um Hilfe rufen. pol/sko

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2