Betrüger täuschen Paar

Ladenburg. Ein Paar aus Ladenburg hätte durch einen sogenannten Schockanruf beinahe sein Erspartes an Betrüger verloren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erhielten die beiden am Freitag einen Telefonanruf von einer unbekannten Frau. Diese behauptete, dass die Tochter des Paars einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und einer Haftstrafe entgegensehe. Nur durch die sofortige Bezahlung eines hohen Bargeldbetrags könne die Strafe abgewendet werden. Nachdem das Paar mehrere Stunden durch geschickte Gesprächsführung unter Druck gesetzt wurde, leistete es den Anweisungen Folge. Neben mehreren zehntausend Euro suchten der Mann und der Frau diverse Schmuckstücke zusammen.

Die geplante Übergabe an einer Kreuzung in Mannheim scheiterte letztlich nur, weil das Paar den Treffpunkt nicht fand. Die Trickbetrüger verloren laut Polizei offenbar die Geduld und gaben vor, die Tochter freizulassen. Erst danach realisierte das Paar, dass es beinahe auf einen Schockanruf reingefallen wäre. jei