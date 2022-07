Besuch im Neubaugebiet kommt gut an

In den neuangelegten Vorgärten wird am Samstagvormittag Rasen gemäht. Da macht der CDU-Stadtverband Ladenburg auf sich aufmerksam: Mit Traktor und Hänger vom Wolf-Hof aus Neubotzheim fahren Mitglieder und Stadträte im Stadtteil West vor. Rasch sind Sonnenschirm und Biertischgarnitur aufgebaut. Kinder aus der Nachbarschaft dürfen alle mal am Lenkrad der geparkten Landmaschine sitzen. Die Wohnstraße im Neubaugebiet „Im Matzgarten“ ist die erste Station eines neuen Ablegers der etablierten Reihe „CDU vor Ort“.

„Wir wollen mit den Bürgern in Kontakt treten“, erklärt der kürzlich zum Vorsitzenden gewählte Tillman Jahn. Im Unterschied zu den bislang bei diesem Format gewohnten Firmen- und Einrichtungsbesuchen geht es ihm und den weiteren kommunalpolitisch Aktiven um ein Stimmungsbild in den Stadtvierteln. Weitere sollen folgen. Auch Exkursionsthemen wie Trinkwasserversorgung und Hochwasserschutz in Zeiten des Klimawandels seien geplant.

Erste Wünsche gehört

„Wir wollen wissen, was den Leuten gefällt oder was nicht, und wir wollen Aussagen sammeln, um gegebenenfalls Verbesserungen zu bewirken“, führt Jahn aus. Freilich wolle man auch die christdemokratische Partei vor Ort bekannt machen. Eine der ersten Anregungen, die Jahn erhalten habe, sei der Wunsch nach temporeduzierenden Maßnahmen wie etwa Fahrbahnschwellen oder Pollern, da in der Spielstraße häufig zu schnell gefahren werde.

Was Anwohnern ebenso stinkt –und das im wahrsten Wortsinn: Je nach Windrichtung rieche es aus der benachbarten Firma „nach Chemie“, berichtet ein Anwohner, der sich Luftmessungen wünscht. In der Kunststofffabrik hatte es vor zwei Jahren gebrannt. Deshalb befürchteten einige weitere Belastungen. Die CDU-Politiker sagen, dass auf den Grundstücken Baugrunduntersuchungen erfolgt seien. Mauro Tamantini ist im Dezember aus Mannheim zugezogen und findet es „super, dass Politiker Rede und Antwort stehen“. Große Sorgen macht sich der Familienvater um steigende Heizpreise, denn das Nahwärmekraftwerk ist gasbetrieben. „Ungenügend“ sei das Angebot an Kindertagesplätzen. „Ich bete jeden Tag um eine Zusage, und mir wurde gesagt, dass das Problem bei der Stadt höchste Priorität hat“, sagt der Vater zweier Kinder, der wie seine Frau berufstätig ist. Zurzeit besucht ihr Sohn den Johannes-Kindergarten und ist zudem bei einer Tagesmutter untergebracht. Auf dem Spielplatz Am Galgbrunnen, der zweiten Station, hätten sich Anwohner über zu wenig Parkmöglichkeiten beklagt, so CDU-Chef Jahn, der in einem Schuhkarton mit Einwurfschlitz auch schriftliche Anregungen sammelt.