Beim Ausparken Radfahrer verletzt

Ein 62-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall am Freitag in Ladenburg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 49-Jähriger gegen 18.15 Uhr mit seinem Fiat in der Kellereigasse rückwärts ausparken. Hierbei übersah er allerdings den Fahrradfahrer und erfasste ihn beim Zurücksetzen mit seinem Fahrzeug. Der Mann stürzte in der Folge auf die Fahrbahn, verletzte sich aber glücklicherweise nur leicht, so dass eine sofortige notärztliche Versorgung nicht erforderlich war, wie die Polizei weiter schreibt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 1000 Euro. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. pol/hje

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1