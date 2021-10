Bauliche Mängel der Sportstätten weiterhin Thema

Nach langem Stillstand kommt langsam wieder Bewegung in die Ladenburger Sport-Vereinigung (LSV). „Wir haben das Gröbste überstanden und worüber wir uns besonders freuen, ist, dass uns die Mitglieder treu geblieben sind“, betonte Vorsitzende Petra Klodt bei der Jahreshauptversammlung. Die Mitgliederzahlen seien sogar auf 1700 angewachsen. Und für die Vereinsmitglieder überlegten sich die Übungsleiter auch während Corona-bedingter Trainingsausfälle ein Programm, wie virtuelle Sportmeetings.

Für dieses Engagement bedankte sich Klodt. Den beharrlichen Einsatz hat der Sportkreis Mannheim sogar mit der Verleihung des Preises „Sport VEREINt“ ausgezeichnet. Ein sportlicher Höhepunkt: Das LSV Sportcamp, das innerhalb kürzester Zeit restlos ausgebucht war. „Unser Ziel war es, die große sportliche Vielfalt des Vereins anzubieten“, so Klodt. Mit Lockerung der Coronaauflagen richtet der Verein nun zuversichtlich den Blick nach vorne. So tritt die Abteilung Basketball gleich mit drei Jugendmannschaften, davon eine weibliche, drei Herrenmannschaften und einer Damenmannschaft an. Auch die im September neu gegründete Abteilung „Fit und Gesund“ mit derzeit 273 Sportlern startet durch.

Vom Lockdown massiv betroffen war der Fußball. Bevor der Spielbetrieb zum Ende der Herbstrunden eingestellt werden musste, konnte der Verein beim Spieltag im Römerstadion einen Erfolg feiern. Abteilungsleiter Nils Kirsten beklagte allerdings: „Ein Kunstrasenplatz reicht nicht.“ Positiv sah er, dass wegen der guten Jugendarbeit die Abteilungen von unten nach oben ausgebaut werden. Die Handballer trainierten online, seit September ist das Training wieder in der Halle möglich. „Unsere Damenmannschaft spielt weiterhin in der Landesliga, die Herrenmannschaft in der Bezirksliga vier“, so Daniela Marino. Auf Online-Training setzte auch die Abteilung Leichtathletik-Triathlon, bevor es im Juni mit allen Gruppen wieder ins Stadion ging.

Abteilungsleiterin Anne Vormwald kritisierte die verkürzte Freibadöffnung für die Triathleten. „Wir blicken mit Sorge auf das Winterhalbjahr, wo uns weniger Hallenzeiten zur Verfügung stehen“, klagte sie auch. Außerdem kritisierte sie bauliche Mängel in den Sportzentren, darunter den Zustand der Laufbahn sowie eine mangelhafte Ausleuchtung während der Winterzeit. Bis es eine neue Sportstätte geben werde, müsse der Verein weiter in den „baufälligen“ Hallen trainieren.

„Noch keine Rückmeldung“

„Im Römerstadion sind die Laufbahnen unterspült, teilweise vermoost“, sagte auch Klodt. Obwohl die Vereine im Februar zu einem Nutzungskonzept im Römerstadion befragt worden seien und dazu auch detaillierte Angaben gemacht hätten, habe man von der Stadt bislang noch keine Rückmeldung erhalten.

Außerdem besprachen die Mitglieder einige Anträge, darunter der Wunsch danach, den Abteilungen eine einmalige Sonderprämie zu zahlen. Klodt erklärte, dass man die Abteilungen bereits mit 20 000 Euro für die Anschaffung von Sportkleidung bezuschusst habe. Die Versammlung sprach sich dafür aus, zur Überprüfung der Coronaauflagen einen Helfer einzustellen und diesen zu bezahlen. Abgelehnt wurde der Antrag, den Übungsleitern eine Coronaprämie auszuzahlen. „Diese Umsetzung bei 200 Euro pro Übungsleiter würde den Verein 20 000 Euro kosten“, rechnete Klodt vor. Auch die anwesenden Abteilungsleiter lehnten diesen Antrag ab.

Gewählt wurden die erste Vorsitzende Petra Klodt und der technischer Geschäftsführer Holger Amend. Die Position des kaufmännischen Geschäftsführers konnte nicht besetzt werden.