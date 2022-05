Bald Solarstrom in der Altstadt?

Die Stadt Ladenburg und das Deutsche Institut für Urbanistik beleuchten an diesem Dienstag, 31. Mai, von 19 bis etwa 20.30 Uhr öffentlich im Domhof die Rolle der Photovoltaik bei der lokalen Umsetzung der Energiewende. Weitere Themen sind Bürgerstrom-Anlagen, bereits praktizierter Klimaschutz vor Ort und Herausforderungen durch den Denkmalschutz. Zum Thema äußern sich auch Philip Habel (Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur) und Rüdiger Rowold (Heidelberger Energiegenossenschaft).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Parteiübergreifende Initiative

Ebenso dem Klimaschutz widmet sich tags darauf, am Mittwoch, 1. Juni, um 18 Uhr im Domhof ein gemeinsamer Antrag aller Ratsfraktionen von CDU, Grünen, SPD, Freie Wähler und FDP im Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderats. Als Sprecherin der parteiübergreifenden Initiative forderte Grünen-Stadträtin Jenny Zimmermann die Verwaltung in der Maisitzung des Rates auf, einen „intensiven Blick auf die Altstadt zu werfen“. Bürgermeister Stefan Schmutz verwies das Thema nach Absprache mit den Fraktionsvorsitzenden in den TA, um die bislang per städtischer Satzung verbotene Photovoltaik im historischen Stadtkern „ausführlicher zu diskutieren“.

Der gemeinsame Antrag zielt laut Zimmermann darauf ab, Haus- und Wohnungseigentümer „stärker zu unterstützen“, denn es bestehe ein großes Interesse, auf klimaneutrale Energie umzusteigen. Die Verwaltung solle verschiedene Optionen, die sowohl Denkmal- als auch Klimaschutz berücksichtigen, prüfen und ausarbeiten sowie dem Gemeinderat vorlegen.

In der Sitzung wird es aber auch um Bausachen und die Planung des Radwegs zwischen der Verkehrskreisel Weinheimer Straße und dem Bildstock gehen. Darüber hinaus sind Abbrucharbeiten und Entsorgung von Schadstoffen in der Werkrealschule für rund 50 000 Euro an die Firma Baufreunde (Dreieich) zu vergeben. pj

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2