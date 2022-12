Bald bunte Männchen

Bei der zweiten Begehung im Rahmen des Ladenburger Fußverkehrs-Checks am 18. Oktober war die letzte Station an der Einmündung Kurzgewannstraße/Neubaugebiet Nordstadt gewesen. Die Straße vermittelt optisch den Eindruck eines sogenannten „Shared-Space“ („gemeinsamer Raum“), in dem es keine abgegrenzten Flächen für die verschiedenen Verkehrsmittel gibt. Der ruhende Verkehr ist auf farblich abgegrenzten Pflastersteinen angeordnet.

Die bei der Begehung anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner kritisierten, dass es keine Gehwege für die Kinder gibt und der Durchgangsverkehr sehr schnell durch die Straße fährt. Um die Situation zu entschärfen und die Sicherheit für die Kinder zu erhöhen, wurden verschiedene mögliche Maßnahmen diskutiert.

Ein Vorschlag war, bunte „Warn-Männchen“ aufzustellen, um den Autofahrerinnen und Autofahrern zu signalisieren, dass hier Kinder spielen. Diese Männchen sollen nun am kommenden Mittwoch, 14. Dezember, um 14 Uhr bei einem Vor-Ort-Termin an der Einmündung Kurzgewannstraße/Neubaugebiet Nordstadt aufgestellt werden. red