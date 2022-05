Einen vorderen Platz beim landesweiten Berufswettbewerb zu belegen – davon träumt wohl jeder Auszubildende. Für Sophia Hardorp und Lukas Graubner ist dieser Traum beim diesjährigen Landschaftsgärtner-Cup auf der Landesgartenschau in Neuenburg am Rhein wahr geworden. Die Auszubildende von der Firma Jung Garten und Landschaft in Edingen-Neckarhausen und der angehende Junggärtner von der Firma

...