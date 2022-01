AWO bietet offene Sprechstunde an

Der Sozialpsychiatrische Dienst der Arbeiterwohlfahrt Rhein-Neckar mit Sitz in Weinheim führt eine kostenlose Beratung im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis durch. Um die Erreichbarkeit zu erleichtern und Wege zu verkürzen, bietet die AWO Sprechstunden in der Begegnungsstätte Ladenburg (Hauptstraße 59) an.

Die erste offene Sprechstunde findet am Freitag, 21. Januar, von 11.30 bis 13 Uhr statt. Weitere Sprechstunden folgen am Freitag, 18. Februar, und Freitag, 18. März, jeweils von 11.30 Uhr bis 13 Uhr.

Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich in einer seelischen Krise befinden, die an einer psychischen Erkrankung leiden oder die als Angehörige betroffen sind. Die Beratung erfolgt durch erfahrene Sozialarbeiter und in Abstimmung zur medizinischen oder psychotherapeutischen Behandlung. red