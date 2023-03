Autos sollen in Ladenburg weniger Platz wegnehmen

Zusehends breitet sich das Gefühl aus, dass Autos im öffentlichen Raum zu viel Platz beanspruchen. Ein weiterer Beleg dafür: Die SPD-Fraktion will am Ende der Sitzung des Ladenburger Gemeinderats (Mittwoch, 29. März, 18 Uhr, Domhofsaal) vorschlagen, an der Kreuzung Neue Anlage/Schulstraße Markierungen anzubringen sowie Verkehrsschilder und zusätzliche Pflanzkübel aufzustellen, um das geltende Halte- und Parkverbot in der Fünf-Meter-Zone auch durchzusetzen.

Hintergrund dieser Forderung ist, dass ein von Eltern, Verwaltung und Gemeinderat als hilfreich angesehener „Zebrastreifen“ in der Tempo-30-Zone vom Landratsamt nicht genehmigt werden kann. Das Dilemma: Seit dort - versuchsweise für insgesamt sechs Monate - eine Einbahnstraßenregelung gilt, wird regelmäßig deutlich zu schnell gefahren. Der Kreuzungsbereich ist obendrein oft widerrechtlich zugeparkt und deshalb vor allem für Kinder, aber auch für ältere Menschen, kaum einsehbar. Die Antragsteller schlagen vor, ihre Lösungsidee „für alle weiteren Querstraßen zwischen Neue Anlage und Luisen-/Schwarzkreuzstraße ebenfalls vorzusehen“.

Initiative für Tempo 30

Dazu passend will die Stadt Ladenburg mit dem geplanten Beitritt zur bundesweiten Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ die Notwendigkeit einer Mobilitäts- und Verkehrswende betonen. Die 2021 gegründete Initiative, der inzwischen 517 Kommunen und Landkreise angehören, fordert den Bund auf, „umgehend die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kommunen ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten“.

Voraussichtlich steigen in Ladenburg die Freibadpreise, wie der Tagesordnung außerdem zu entnehmen ist. Letztmals seien die Gebühren vor sieben Jahren erhöht worden, teilt die Verwaltung mit. In den vergangenen Jahren habe man - auch Corona-bedingt - darauf verzichtet. Um „gestiegenen Zuschussbedarf, erhöhte Energiekosten und erhöhte Personalkosten abfangen zu können, ist eine Gebührenanpassung erforderlich und in ihrer Höhe auch vertretbar“. So begründet die Verwaltung den geplanten Schritt. So sollen Einzelkarten, die bisher für vier Euro zu haben waren, künftig 4,50 Euro kosten, während Ermäßigte statt 2,50 Euro nun drei Euro zahlen müssen. Zehnerkarten werden um 4,50 Euro teurer, Saisonkarten kosten zwischen vier und sieben Euro mehr. Der Preis für Familientageskarten steigt von zehn auf zwölf Euro. Für Dauerschließfächer wird eine Erhöhung um fünf Euro vorgeschlagen.

Beiträge steigen

Darüber hinaus sollen die Beitragstabellen für das „Haus des Kindes“ ab 1. April angepasst und ein pauschaliertes Essensgeld für die Betreuungsform „ohne Ferienbaustein“ eingeführt werden. Hier sei das Entgelt unter Beachtung der Schließtage und der nicht abgedeckten Ferientage berechnet worden.

Außerdem ist an diesem Mittwoch das Stadtentwicklungskonzept „Ladenburg 2035“ zu beschließen. Es dient laut Beschlussvorlage als „Handlungsleitfaden für den kommunalen Alltag“ der nächsten zehn bis 20 Jahre. „Ideen und Engagement der Bürgerschaft werden dabei als zentrale Zukunftsressource der Stadtentwicklung erkannt und aktiviert“, heißt es.