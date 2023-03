Autor zu Gast

Praktische Tipps zur naturnahen Gestaltung des eigenen Gartens gibt es am Donnerstag, 30. März, um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Ladenburg (Hauptstraße 8): Der Gartengestalter und Gartenbuchautor Joachim Hegmann aus Limburgerhof bei Ludwigshafen zeigt in seinem Vortrag „Natürlich schön“ viele nachahmenswerte Beispiele, die Lust darauf machen, sofort loszulegen. Es benötige weniger Zeit und Aufwand als die meisten denken, mit mehr Blüten und Beeren sowie weniger Rasen oder gar Schotter für naturnahe Hecken, Wasserstellen und Nistmöglichkeiten für Tiere zu sorgen, heißt es in der Ankündigung. Mit naturfreundlichen Gärten beschenke der Mensch nicht nur Vögel, Wildbienen und weitere Insekten, sondern auch sich selbst. pj

