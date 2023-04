Austausch über neue Regelungen

Seit Mitte Oktober gilt in Ladenburg versuchsweise eine Einbahnstraßenregelung in den Bereichen Neue Anlage/Jahnstraße (ab Wallstadter Straße), Schwarzkreuzstraße und Luisenstraße. Um erste Erfahrungen auszuwerten und Anregungen aus der Bürgerschaft zu dokumentieren, lädt die Stadt Ladenburg am Donnerstag, 20. April, um 19 Uhr zu einer Bürgerbeteiligung im Domhofsaal (Hauptstraße 9) ein.

Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Stefan Schmutz und einer fachlichen Einführung zu den Hintergründen und Zielen des Verkehrsversuchs können Teilnehmende im Wechsel an drei Thementischen Vor- und Nachteile sowie Anpassungsbedarfe aus Sicht von Autofahrenden, Radfahrenden und zu Fuß Gehenden einbringen und gemeinsam diskutieren.

Probleme und Chancen

Bürger und Anwohner sind eingeladen, sich einzubringen und auf konkrete Problemstellen und Chancen der neuen Verkehrsführung aufmerksam zu machen. Die Ergebnisse fließen in die Auswertung des Verkehrsversuches ein und werden bei den Planungen für eine nachhaltige Lösung berücksichtigt. red