Austausch über Kinderbetreuung

Die Stadt Ladenburg lädt Interessierte zu einem Austausch über die aktuelle und zukünftige Betreuungssituation für Kinder von ein bis sechs Jahren in Ladenburg ein. Aufgrund der aktuellen Situation findet der Austausch im Rahmen einer Videokonferenz statt. Interessierte sind herzlich eingeladen, am 26. Juli um 19 Uhr an der Konferenz teilzunehmen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Aus technischen Gründen ist die Teilnahme auf maximal 200 Teilnehmer begrenzt.

Nach Begrüßung und Auftaktpräsentation der aktuellen Situation und zukünftigen Bedarfsplanung besteht die Möglichkeit zum Austausch und Dialog mit Bürgermeister Stefan Schmutz sowie den Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendbüros. Der Link zum Webex-Meeting findet sich unter www.ladenburg.de/rundertisch red