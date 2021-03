Die Mitgliederausstellung des Ladenburger Kunstvereins zum Thema: „Alte Meister - Neu“, die auf der Website des Kunstvereins zu sehen war, wird bis Ende März verlängert. Somit besteht die Gelegenheit, die virtuelle Ausstellung, in der 21 kunstschaffende Mitglieder ihre Werke präsentieren, nochmals anzuschauen. Weitere Künstler werden außerdem hinzukommen, wie etwa die bekannte Ladenburger Künstlerin Charlotte Herzog von Berg, oder Richard Köhler mit einem Ladenburger „Brueghel“.

Besucher geben die Internetadresse www.kunstverein-ladenburg.de ein, dort befindet sich ein Link, über den man in die Ausstellung gelangt. Von dort aus kann man für jeden Künstler per Klick ein Namensschild öffnen, so dass die Werke sowie zusätzliche Informationen wie Titel, der „alte Meister“, Format und Preis zu sehen sind. Zusätzlich bietet das Video eine Gesamtschau.