Es ist eine Reise in die Zeit, als die vorübergehend nach Adolf Hitler benannte Bahnhofsstraße in Ladenburg wieder ihren alten Namen bekam: Die bis Donnerstag, 4. November, im Stadtarchiv am Dr.-Carl-Benz-Platz 1 laufende Heimatbund-Ausstellung „Zwischen Drittem Reich und Bundesrepublik“ über den Neuanfang in der Römerstadt von 1945 bis 1949 ist der Besuch einer Umbruchphase: Schlimmes war

...