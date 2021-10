Ausstellung mit Skulpturen von Erich Sauer im Kreisarchiv

Ladenburg. Er ist ein ganz Großer und wurde im Februar 90 Jahre alt: Der Bildhauer Erich Sauer aus Frankenthal. Grund genug für den Rhein-Neckar-Kreis, ihm eine eigene Ausstellung zu widmen. Und so steht nun Ladenburg in einer Reihe mit Metropolen wie Jerusalem, Rom, Berlin oder Genf, wo ihn die Vereinten Nationen bereits 1994 als Künstler des Friedens ausgezeichnet haben: Der Rhein-Neckar-Kreis lädt zur Ausstellung „Faszination 90 Jahre Erich Sauer“ im Kreisarchiv in Ladenburg (Trajanstraße 66) ein, die dort vom 29. Oktober bis 12. Dezember zu sehen ist.

Der Frankenthaler Bronzebildhauer bringt sich nach wie vor aktiv in der Kunst- und Kulturszene des Landkreises ein – unter anderem als Mitglied im Kuratorium der Kulturstiftung Rhein-Neckar-Kreis.

Seine klassisch in Bronze gegossenen Botschaften – manchmal bis zu drei Meter hoch – befassen sich mit dem Menschen der Gegenwart, der Gefahr, durch die Technik fremdbestimmt zu werden, aber auch seiner Verantwortung der Welt gegenüber. Im Kreisarchiv Ladenburg zeigt Erich Sauer kleinformatige Arbeiten, mit denen er den Betrachter auffordert, sich mit diesen großen und höchst aktuellen Fragen zu beschäftigen.

Die Ausstellung ist von 29. Oktober bis 12. Dezember zu sehen (Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, freitags 9 bis 12 Uhr). Der Eintritt ist frei. Am Mittwoch, 24. November (18 Uhr) findet eine kostenlose Führung statt – hierfür sind Anmeldungen unter Telefon 06221/522-1325) erforderlich. An den Sonntagen 14. November und 12. Dezember (jeweils 14 bis 17 Uhr) ist der Künstler ebenfalls anwesend.

