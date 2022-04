Auf Tour mit Schmutz

Ladeburgs Bürgermeister Stefan Schmutz lädt am Samstag, 9. April, interessierte Bürgerinnen und Bürger von 10 bis 12 Uhr zu einem Stadtteilspaziergang durch die Nordstadt ein. Der Spaziergang beginnt am Hebewerk (Weinheimer Straße 21) und führt weiter zum Mehrgenerationen-Wohnprojekt der Planungsgemeinschaft Vielfalt in Ladenburg. Über den Grünen Boulevard geht der Spaziergang zum Wohnhaus für Menschen mit Behinderung der Johannes-Diakonie. Weiter geht es dann über die Heizzentrale zum Kindergarten Nordstadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei diesem Spaziergang haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich über die Projekte und Einrichtung zu informieren und sich mit Bürgermeister Schmutz auszutauschen. Anliegen und Fragen können gerne im Vorfeld per E-Mail an das Sekretariat (post@ladenburg.de) gestellt werden, die dann beim Stadtteilspaziergang thematisiert werden. Für die bessere Organisation des Stadtteilspaziergangs ist eine Anmeldung per Mail (post@ladenburg.de) oder telefonisch unter 06203/7 01 01 erwünscht. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2