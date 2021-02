Rund zwei Tonnen Fisch haben Aktive des Angelsportvereins (ASV) Ladenburg und Umgebung nach eigenen Angaben gerettet. Hunderten von Flossentieren war aufgrund der laufenden Umbauarbeiten an der Schwabenheimer Schleuse (diese Redaktion berichtete) der Weg in die Freiheit versperrt gewesen.

Aktive des Angelsportvereins haben Fische gerettet. © Bianca Matt/ASV

Zehn ASV-Mitglieder halfen am vergangenen Wochenende an insgesamt drei Tagen dabei, schätzungsweise 2000 Kilogramm an Fischen vom Schleusenbecken in den Neckar umzusetzen. Darunter befanden sich neben Karpfen, Zander, Schwarzmeergrundel, Döbel, Nase, Rotauge und Rotfeder auch Ukelei, Güster, Barsch und Rapfen. „Eine Mammutaufgabe, die für Abwechslung im Corona-Lockdown sorgte“, kommentierte Vereinssprecherin Bianca att die ungewöhnliche Aktion.

Wände werden instandgesetzt

Hintergrund: Die Wände in der rechten Kammer der Schleuse Schwabenheim werden derzeit vom Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) Heidelberg instandgesetzt. Bei diesem Vorhaben ist auch das Untertor zu sanieren. Dann werden beide kürzlich ausgebauten Torflügel voraussichtlich im Mai 2023 wieder montiert. Die gesamten Maßnahmen sollen Mitte 2023 abgeschlossen sein. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf 16 Millionen Euro, wie das Wasserstraßen-Neubauamt Heidelberg mitteilte. pj