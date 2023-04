Arnim Töpel tritt auf

Der Musik- und Mundartkabarettist Arnim Töpel aus Walldorf steht seit 22 Jahren als „Masterbabbler“ auf der Bühne. Mit seinem Jubiläumsprogramm „Mei Mussisch – meine Musik + demm Günda seini“ ist der Blues-Poet am Sonntag, 14. Mai, um 19 Uhr zu Gast im Garten der evangelischen Kirche Ladenburg. Der Vorverkauf läuft bereits. Karten gibt es zu 15 Euro im evangelischen Pfarramt (Kirchenstraße 28) sowie bei der Buchhandlung am Rathaus (Domhofstraße 2) und bei „Seitenweise Bücher am Markt“ (Marktplatz 2). Im Programm gewährt Töpel Einblicke in seinen musikalischen Weg und präsentiert Lieblingsstücke, die ihn geprägt haben – und natürlich neue Gassenhauer wie „Hoscht du aa ä E-Bike?“. pj

