Arbeiten an Ladenburger Eisenbahnbrücke - Unterführung voll gesperrt

Ladenburg. Wegen dringender Sanierungsarbeiten durch die Deutsche Bahn an der Ladenburger Eisenbahnbrücke muss die Unterführung in der Bahnhofstraße beziehungsweise Ilvesheimer Straße von Montag, 29. August, bis einschließlich Donnerstag, 8. September, voll gesperrt werden. Der Grund sind Korrosionsschutzarbeiten an den Trägern und eine Betonsanierung, wie die Stadt Ladenburg mitteilte. Die Umleitungen seien ausgeschildert und führten über Benzstraße und Wallstadter Straße.

Auch der Busverkehr der Linien 627 und 628 muss umgeleitet werden. Auf der Strecke von Ladenburg nach Ilvesheim fährt der Bus nach der Haltestelle „Ankerplatz“ in die Wallstadter Straße zu einer Ersatzhaltestelle und weiter über die Benzstraße und in die Ilvesheimer Straße. In umgekehrter Richtung steuert der aus Ilvesheim kommende Bus in der Benzstraße die Ersatzhaltestelle Daimlerstraße an. Folgende Ersatzhaltestellen werden bedient: Wallstadter Straße, Daimlerstraße, Ersatzhaltestelle Pflastermühle.