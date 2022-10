Antikmarkt und Shopping

Ladenburg. Nicht weniger als 14 Mitgliedsgeschäfte des Ladenburger Bunds der Selbstständigen (BdS) laden zum „Shopping-Sonntag“ am 9. Oktober ein. Mit dieser Aktion will sich der örtliche Einzelhandel von seiner besten Seite zeigen und obendrein den großen Antikmarkt flankieren, der am selben Tag von 11 bis 17 Uhr den westlichen Teil der Altstadt mit rund 70 Händlerinnen und Händler aus dem ganzen Bundesgebiet und mehreren Nachbarländern voraussichtlich stark beleben wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den verkaufsoffenen Sonntag bestreiten Modehaus Sohn, Juwelier Kielmayer, Oh Lala Conceptstore, Lalü Wohnaccessoires, Wagner Mode und Accessoires, Akzente für ein schönes Zuhause, Magnolia Floristik, Optik Pfister, Creol Wäsche und Meer, Kunterbunt – Keramik selbst bemalen, Kleiderklatsch – Second Hand und Café, Elfenstall Kinderladen, Ela’s Modeatelier, Parfümerie und Kosmetikinstitut Schneckenburger-Treffurt.

Wegen der Antikmarktstände ist die Hauptstraße ab Ecke Mühlgasse bis Dr. Carl-Benz-Platz von 6 bis 19 Uhr gesperrt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. In diesem Straßenabschnitt herrscht dann Parkverbot. Eine Zu- und Abfahrt ist nicht möglich. Anliegerinnen und Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge in diesem Zeitraum nicht in dem genannten Bereich abzustellen. pj