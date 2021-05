Anmeldung zur Kampagne “Stadtradeln” in Ladenburg möglich

Ladenburg. Die Kampagne „Stadtradeln“ läuft wieder an. Vom 12. Juni bis 2. Juli heißt es wieder „Rauf aufs Fahrrad und in die Pedale treten!“ In diesem Zeitraum können alle Bürger der Stadt Ladenburg sowie alle Personen, die in Ladenburg arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, beim „Stadtradeln“ mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Beim „Stadtradeln“ geht es um Spaß beim Fahrradfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen.