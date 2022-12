Anmelden für Sternsinger

Das ist neu in Ladenburg: Wer die Sternsinger auf jeden Fall bei sich an der Haustür sehen möchte, sollte diesen Wunsch anmelden. Bis Montag, 26. Dezember, ist das möglich über die Website der örtlichen Aktion (www.kath-hela.de/sternsinger-ladenburg), telefonisch unter der Nummer 06203/6 73 16 75 (Anrufbeantworter) oder über das Anmeldeformular, das in der Kirche St. Gallus ausliegt.

Zwischen Montag, 2. Januar, und Donnerstag, 5. Januar, sind die Kinder dann unterwegs. Nach Auskunft des Organisationsteams haben sich diesmal rund 60 Prozent der notwendigen Anzahl an Kindern und Begleitern zur Aktion angemeldet. Deshalb wolle man zwar so viele Haushalte wie möglich aufsuchen, dabei jedoch niemanden überfordern. „Den Kindern muss es Spaß machen, damit sie auch in Zukunft wieder mitmachen und weitere Kinder motivieren“, heißt es in einer Mitteilung.

Ziel sei es, künftig wieder alle Haushalte zu besuchen, wie bislang gewohnt. Wer dieses Jahr keinen Besuch bekommt, findet im Briefkasten ein Segenspäckchen mit Aufkleber und Informationen zur Spendenabgabe vor. pj