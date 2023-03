Auf Einladung der Amnesty-Gruppe Ladenburg-Schriesheim tritt das Ludwigsburger Duo „The Leonard-Cohen-Project“ am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr im Ladenburger Domhof auf. Der Konzertabend trägt den Titel „Songs of Love and Hate“. Das ist der Titel des dritten Studioalbums des kanadischen Musikers und Schriftstellers Leonard Cohen.

Erschienen 1971, beschäftigt es sich – wie etwa in

...