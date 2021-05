Amnesty-Aktion am Wochenende

Am 25. Mai jährt sich der Todestag von Georg Floyd, der von einem Polizisten in den USA getötet wurde. Auch in Deutschland leben Menschen in Angst vor rassistischen Angriffen. Die Amnesty Gruppe Ladenburg-Schriesheim beteiligt sich vom 14. bis 16. Mai an der weltweiten Kampagne „Wir nehmen Rassismus persönlich“. Am Alten Rathaus, im evangelischen Kirchgarten und am Wasserturm hängen Aktionspakete zum Mitnehmen. Sie enthalten eine Broschüre, in der Betroffene über Alltagsrassismus erzählen, sowie eine Erklärung der Menschenrechte.

Ergänzt wird die Aktion durch Info-Stände: Am Freitag, 14. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr am Alten Rathaus (VHS) und am Sonntag von 13 bis 17 Uhr am Wasserturm. red