Bei Aufräumarbeiten sind die Bewohner eines Hauses in der Ladenburger Jahnstraße am Samstagnachmittag unerwartet auf einen offensichtlich älteren Behälter mit verflüssigtem Ammoniak gestoßen. Dabei wurde etwas von dem potenziell gesundheitsgefährlichen Gemisch verschüttet. Da das Atemgift mit Reiz- und Ätzwirkung jedoch schon in niedrigster und damit noch unbedenklicher Konzentration stark stechend riecht, rief einer der Beteiligten, die sich sofort ins Freie begeben hatten, die nahe gelegenen Feuerwache an.

„Glück gehabt, dass wir zufällig sofort greifbar waren, weil wir gerade eine Helmtestung machen“, erklärte Pascal Löffelhardt, der Vizekommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ladenburg, als Einsatzleiter des örtlichen „Gefahrstoffzugs“. Die Kräfte gingen zum Lüften mit schwerem Atemschutz ins Haus. Es kamen Messgeräte sowie ein Bindemittel zum Einsatz, welches das ausgelaufene Gemisch aufnahm, um es danach gefahrlos entsorgen zu können. Es gab keine Verletzten. Eine gesundheitliche Gefährdung habe, auch für die Nachbarschaft, nicht bestanden. Nach Auskunft von Löffelhardt vermutet die Feuerwehr, dass die Substanz aus der Zeit der Erstbewohner des Hauses stammt und mehr als 60 Jahre lang im Keller gestanden habe. pj