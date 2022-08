Am Samstag Märchenzeit im Labyrinth

Ladenburg. Im Märchenzelt am Hegehof in Ladenburg-Neuzeilsheim geht das Programm weiter: Märchenmuhme Hannah gibt am Samstag, 6. August, um 15 Uhr für Groß und Klein ab drei Jahren die Geschichte um „Die schwarze Perle“ zum Besten.

Die stimmungsvoll frei und lebendig vorgetragene Erzählung begleiten „Klangkauz“ alias Manuel Stegmüller an der Gitarre und „Goldkehlchen“, der Märchenmuhme Tochter Jule Ehleben, als Sängerin und Percussionistin.

Als Veranstaltungsort dient ein geräumiger, gut durchlüfteter Gemüse-Folientunnel mit Beschattung. Dort sollen in den kommenden Wochen ausnahmsweise keine Pflanzen, sondern Fantasien und Träume gedeihen. Der Eintritt kostet 4 Euro bis 15 Jahre und 5 Euro ab 16 Jahren. Karten für die Veranstaltung sind nur direkt vor Ort erhältlich, aber eine Reservierung ist möglich mittels einer E-Mail an hannah@maerchenmuhme.de.

Es gibt auch Puppentheater

Der gastgebende Verein Erzähl-Musen Ladenburg bietet noch weitere Veranstaltungen im klangvollen Märchenzelt an, und zwar an den Samstagen 20. August, 17. September und 24. September jeweils um 15 Uhr.

Es finden außerdem drei Puppentheater-Vorstellungen statt: Das Figurentheater „Sperlich Entertainment“ bietet seine Ladenburger Gastspiele an den Samstagen 13. August („Der kleine König Leo und der böse Fuchs“), 10. September und 8. Oktober jeweils um 15 Uhr an. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Das „Maislabyrinth der unsichtbaren Wunder“ ist bis Mitte Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist für Kinder bis vier Jahre frei, Fünf- bis 15-Jährige zahlen 5 Euro, über 16-Jährige 6 Euro, Schüler, Studenten und Senioren 5,50 Euro.

Info: Veranstaltungsprogramm unter www.hegehof.de