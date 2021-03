Ladenburg. Die Stadt Ladenburg informiert, dass am Montag, 29. März, ausnahmsweise keine Möglichkeit besteht, einen Corona-Schnelltest in der Lobdengauhalle vorzunehmen. An diesem Tag wird die Halle für das Kommunale Impfzentrum benötigt, bei dem mobilitätseingeschränkte Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahre gegen das Corona-Virus geimpft werden.

Am Mittwoch, 31. März, besteht das Angebot eines kostenlosen Corona-Schnelltest wie gewohnt von 7 bis 15 Uhr. An Karfreitag, 2. April, und Ostermontag, 5. April, hat das Corona-Schnelltest-Zentrum von 10 bis 15 Uhr offen.