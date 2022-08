Am Fluss wird fleißig aufgeräumt

Ladenburg. Für die große Müllsammelaktion am Samstag, 17. September, auf dem Neckar, am Ufer und entlang der Bäche in Ladenburg und Umgebung haben sich bereits mehrere Organisationen angemeldet. Auf Einladung von Marius Wenzel („Ladenburg kehrt“) kommt anlässlich des „World-Clean-Up-Days“ (Welt-Aufräumtag) das 2018 preisgekrönte Clean River Project (Vorhaben Sauberer Fluss) in die Römerstadt (wir berichteten).

„Wir treffen uns um 12 Uhr zur Begrüßung mit Gruppenfoto auf der Festwiese am Wasserturm und kehren um 15 Uhr zurück“, teilt Wenzel mit. Im Anschluss plant das Clean River Project, das den Teilnehmenden Sammelutensilien stellt, laut Zeitplan im Internet ab etwa 16 Uhr ein „fröhliches Beisammensein mit Impulsvortrag und Gewinnspiel“. Um sich einen Platz in einem der Sammelboote zu reservieren, ist laut Clean River Project eine Anmeldung erforderlich. Wer ein eigenes Boot oder Stand-Up-Paddleboard habe, möge diese einfach mitbringen. Wer lieber festen Boden unter den Füßen habe, sei herzlich eingeladen, an Land mitzumachen. Die Anmeldung ist jeweils möglich unter cleanriverproject.de/termine/cleanup-ladenburg-22.

Der gemeinnützige Verein Clean River Project freut sich über jede Spende oder den Absatz eines Unterstützer-Shirts für 15 Euro. Die Ortsgruppe des Bunds für Umwelt- und Naturschutz (BUND) beteiligt sich bereits ab 11 Uhr an der Aktion, und zwar mit einem Putz an Rombach, Kandelbach und Losgraben. BUND-Treffpunkt ist allerdings nicht der Wasserturm, sondern die Bacherlebnisstation.