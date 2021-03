Ladenburg. Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz lädt am Donnerstag, 1. April, von 16 bis 18 Uhr zur Bürgersprechstunde per Telefon oder Videokonferenz ein. Auf Wunsch ist Schmutz auch über WhatsApp erreichbar. Anmeldungen mit Angabe des Namens, der Telefonnummer sowie des Themenschwerpunkts sind bis Dienstag, 30. März, per E-Mail an die Adresse post@ladenburg.de oder unter der Telefonnummer 06203/ 701 01 möglich.

