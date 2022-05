Altstadtfest soll steigen

Ladenburg. Das 47. Altstadtfest soll am Samstag und Sonntag, 10./11. September, in gewohnter Weise mit traditionellem Flohmarkt stattfinden. „Seitens der Verwaltung werden wir alles geben, dass dies möglich ist“, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz am Mittwochabend eingangs der Sitzung des Gemeinderats und kündigte an, „zu gegebener Zeit darüber zu informieren, wann sich wer für einen Flohmarktstand bewerben kann.“ Aufgrund des „sicher großen Interesses“, so Schmutz, habe er keine Sorge, dass es trotz des vergleichsweise späten Zeitpunkts noch mit den Anmeldungen klappe. „Ich denke, Sie alle freuen sich gemeinsam mit uns auf ein schönes und fröhliches Altstadtfest 2022“, sagte Schmutz.

Zweimal abgesagt

Normalerweise wäre in diesem Jahr bereits die 49. Auflage auf den Gassen und Plätzen der Altstadt fällig. Jedoch hatte das 1974 gegründete Fest mit Trödel- und Vereinsständen sowie viel Livemusik, darunter das Benefizfestival Rock at Church im evangelischen Kirchgarten, in den beiden Vorjahren wegen Corona abgesagt werden müssen. pj

