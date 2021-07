Altstadt-Kreuzung komplett dicht

Ladenburg. Die Kreuzung von Kirchenstraße und Heidelberger Straße in der Ladenburger Altstadt ist wegen Bauarbeiten voll gesperrt. Bis voraussichtlich Anfang August wird die Umleitungsstrecke über die schmale Eintrachtgasse in Richtung Marktplatz gelten. Entsprechende Halteverbote in den Einmündungen sind zu beachten. Darauf wies die Stadtverwaltung am Mittwoch mit der Bitte um Verständnis hin. Die umfangreichen Arbeiten des letzten zu erneuernden Teilstücks der Kirchenstraße zwischen Heidelberger Straße und Hauptstraße in Höhe des Domhofs befinde sich nun auf der Zielgeraden.

