Die Ladenburger Künstlerin Barbara Mauch-Heinke liebt Alte Musik, die zwischen 1600 und 1800 komponiert wurde. Als Konzertmeisterin und Heilpraktikerin hat sie zwei berufliche Standbeine, die sie durch die gegenwärtige Corona-Krise tragen. Zwar durchkreuzen steigende Infektionszahlen und darauffolgende Maßnahmen auch ihre Pläne immer wieder. Dennoch sagt die Barockgeigerin: „Bei mir und meiner Familie macht sich das zweite Corona-Jahr nicht ganz so wilde bemerkbar wie bei anderen Künstlerkolleginnen und -kollegen.“

Das letzte Mal, dass sie selbst vor Publikum auftrat, war am 17. März in Eppelheim: Drei Telemann-Fantasien für Geige solo standen im Rahmen einer Passionsandacht auf dem Programm. Die Musikerin weiß es zu schätzen, „dass es doch einige Kantoren gibt, die sich sehr für freiberufliche Musiker einsetzen“. Die Violinistin meint damit musikalische Gottesdienste, die sowohl für Videoübertragungen im Internet als auch mit Gemeinde veranstaltet werden.

Konzerte vor Publikum empfindet sie als „persönliche Highlights“. Davon gab es, vor allem 2020, doch noch einige. Für sie unvergesslich: Beethovens Egmont und Eroica im Konzerthaus Karlsruhe im Oktober mit dem Barockorchester der Fächerstadt unter der Leitung von Christoph Siebert.

„Das war für alle Beteiligten ein wundervolles Erlebnis“, erinnert sich Mauch-Heinke gerne. Schon ab Sommer letzten Jahres hatte sich ihr Terminkalender zusehends wieder gefüllt. Auch im November gab es noch Projekte. „Danach war aber wieder alles kaputt“, erinnert sich Mauch-Heinke kopfschüttelnd.

Doch den ganz harten Aufprall federten nicht nur jene Musikgottesdienste ab: Auch CD- und Radioaufnahmen beschäftigen die mehrfach ausgezeichnete Musikerin, die an der Musikhochschule Freiburg studiert hat. Als Konzertmeisterin und Gesellschafterin des 2007 von ihr in Saarbrücken mitgegründeten Neumeyer-Consorts wirkt sie derzeit an einem herausragenden Forschungsprojekt der Gutenberg-Universität Mainz mit.

Spezialisten in Australien helfen

Die Musiker widmen sich unter der künstlerischen Gesamtleitung von Felix Koch (Neumeyer Consort) bislang weitgehend unveröffentlichten Kantaten des deutschen Barockkomponisten Georg Philipp Telemann. Als Kantor und Frankfurter Musikdirektor schrieb dieser 72 Stücke zum Kirchenjahr 1714/15, die lange verschollen waren.

Die in einem Frankfurter Archiv geborgenen Schätze des sogenannten „französischen Jahrgangs“ aus der Feder des „göttlichen Genies“, wie zeitgenössische Anhänger ihren Telemann einst priesen, haben nun Spezialisten im fernen Australien editiert. „Von dort bekommen wir lese- und spielbare Noten, proben diese unter strengsten Hygienebedingungen und nehmen sie beim Radiosender SWR 2 in Kaiserslautern auf“, berichtet Mauch-Heinke.

Experten und Publikum reagierten entzückt auf das Vorhaben. Ebenso begeistert Mauch-Heinkes Barockensemble Klassikfans und Kritiker mit seiner jüngsten CD und Werken des „französischen Telemanns“ Joseph Bodin de Boismortier. „So bin ich während der letzten Monate doch hier und da mal beschäftigt gewesen“, sagt die Künstlerin bescheiden. Sie fügt hinzu: „Und auch über meinen Zweitberuf bin ich jetzt natürlich sehr froh.“