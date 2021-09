„Alte Meister“ bis 3. Oktober im Domhof

Der Kunstverein Ladenburg (KVL) zeigt noch bis kommenden Sonntag, 3. Oktober, im Domhof seine Mitgliederausstellung „Alte Meister neu“. An diesem Sonntagnachmittag, 26. September, muss die Schau wegen der Wahl geschlossen bleiben, teilt der Verein mit. Bis 13 Uhr können Interessierte jedoch – vielleicht auf dem Weg ins Wahllokal – noch einen Blick hineinwerfen. Generell gelten folgende Öffnungszeiten: mittwochs von 14 bis 16 Uhr, freitags von 17 bis 19 Uhr, samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr.

20 kreative Frauen und Männer des Vereins haben für die Ausstellung die Werke berühmter Künstler neu interpretiert – hatten also „Vorbilder im wörtlichen Sinn“, wie KVL-Vorsitzende Wiebke Hünermann-Neuert bei der von Rudolf Klee musikalisch begleiteten Vernissage vor rund 50 Gästen erklärte. Diese Aufgabe haben sie „mit Bravour“ gelöst, lobte sie. Zuvor konnten die Werke nur virtuell gezeigt werden, pandemiebedingt musste die Ausstellung gleich mehrfach verschoben werden. Von Malerei in Öl oder Acryl über Drucke und Skulpturen bis zur digitalen Fotografie sind so ziemlich alle kreativen Techniken vertreten. Wer neugierig geworden ist, findet auf www.kunstverein-ladenburg.de weitere Infos und Bilder. agö